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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Главный российский онколог уволился из-за скандала с его заместителем

18 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель Московского онкологического института имени Герцена, главный онколог Минздрава Валерий Чиссов уволился по собственному желанию из-за скандала с его заместителем.

 Сергей Безяев был задержан по делу о взятке в 29 миллионов рублей. Подозреваемый дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Решением Тверского районного суда Москвы в отношении Безяева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


Пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай подтвердил данную информацию. «Сейчас нам назначили нового директора. Валерий Иванович написал заявление по собственному желанию, чтобы его освободили от занимаемой должности. Сейчас у нас исполняющий обязанности директора – Каприн Андрей Дмитриевич», – сказал он.
Каприн занимал должность главного врача ГКБ № 20 в Москве, а до этого работал заместителем директора Центра рентгенорадиологии.


Источник в Московском онкологическом институте имени Герцена пояснил, что по делу о взятке в настоящее время проводится проверка в отношении дочери Чиссова, сообщает vz.ru. Также оперативники проверяют причастность других работников онкологического института к противоправной деятельности в сфере закупок медицинского оборудования и распределения бюджетных средств, выделенных на развитие высоких технологий в специализированных медучреждениях.

НС

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