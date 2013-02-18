Главный российский онколог уволился из-за скандала с его заместителем

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18 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель Московского онкологического института имени Герцена, главный онколог Минздрава Валерий Чиссов уволился по собственному желанию из-за скандала с его заместителем.

Сергей Безяев был задержан по делу о взятке в 29 миллионов рублей. Подозреваемый дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Решением Тверского районного суда Москвы в отношении Безяева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай подтвердил данную информацию. «Сейчас нам назначили нового директора. Валерий Иванович написал заявление по собственному желанию, чтобы его освободили от занимаемой должности. Сейчас у нас исполняющий обязанности директора – Каприн Андрей Дмитриевич», – сказал он.

Каприн занимал должность главного врача ГКБ № 20 в Москве, а до этого работал заместителем директора Центра рентгенорадиологии.



Источник в Московском онкологическом институте имени Герцена пояснил, что по делу о взятке в настоящее время проводится проверка в отношении дочери Чиссова, сообщает vz.ru. Также оперативники проверяют причастность других работников онкологического института к противоправной деятельности в сфере закупок медицинского оборудования и распределения бюджетных средств, выделенных на развитие высоких технологий в специализированных медучреждениях.



