Пономарев заподозрил Жириновского в плагиате

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18 февраля 2013, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Илья Пономарев заподозрил депутата Госдумы Владимира Жириновского в плагиате и обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность защиты диссертации лидера ЛДПР. Копию депутатского запроса Пономарев опубликовал у себя в ЖЖ.

В случае, если подозрения подтвердятся, Пономарев просит Генпрокуратуру РФ направить в Госдуму РФ запрос о лишении Жириновского депутатской неприкосновенности и рассмотреть вопрос о его привлечении к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ, в частности: 159 (мошенничество), 204 (коммерческий подкуп), 291 (дача взятки).

Как следует из депутатского запроса, докторская диссертация Жириновского по философии, которую он защитил в 1998 году в МГУ, "не является научной работой, а представляется из себя 80-страничный конспект художественно-публицистических произведений самого В.В.Жириновского".

Также Пономарев утверждает, что декан социологического факультета МГУ Владимир Добреньков организовал "успешную" защиту диссертации лидера ЛДПР, а кроме того, их связывают личные отношения. Также, утверждается, что всем членам комиссии, проголосовавшим "за" диссертацию пообещали крупную сумму денег.

В знак протеста против присвоения политику ученой степени ряд членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по социологии и политологии МГУ вышли из совета.