Чиновнице, из-за которой качели убили дочку Жукова, грозит пять лет тюрьмы

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18 февраля 2013, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Найдена виновная в гибели дочери музыканта Романа Жукова. В отношении бывшего руководителя инженерной службы района Москворечье-Сабурово Татьяны Рыльской возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Сыщики стали выяснять историю появления на территории города Москвы смертельно опасных детских площадок. Оказалось, что мэрия подняла этот вопрос за год до трагедии: все детские площадки должны были быть проверены на соответствие ГОСТам до 6 июня 2011 года.



В период с 16 по 17 июня 2011 года Татьяна Рыльская "вслепую" подписала акт приема детской площадки, на которой погибла малышка. Чиновнице грозит пять лет тюрьмы. 11 февраля 2013 года дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. С поста в инженерной службе района Москворечье-Сабурово ее уже уволили.



Напомним, что по факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности. Пятилетнюю дочь известного музыканта Романа Жукова убило качелями на детской площадке. Девочка находилась в состоянии комы и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько часов скончалась в больнице № 12 Москвы. Трагедия произошла вечером 19 июня, когда 5-летняя Лиза гуляла во дворе с 13-летним дядей Кириллом и старшей сестрой Полиной.