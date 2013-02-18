Путин высказался за продление бесплатной приватизации жилья

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18 февраля 2013, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник президент России Владимир Путин выразил мнение, что бесплатная приватизация жилья в РФ должна быть продлена, при этом, все российские граждане должны быть поставлены в равные условия - сделать для всех один и тот же срок.

Разговор о бесплатной приватизации возник сегодня вновь после просьбы губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который попросил главу государства о продлении сроков приватизации, он пояснил, что к нему обращаются граждане, которые несмотря на неоднократное продление сроков приватизации, все же не успели приватизировать свое жилье.

На что Владимир Путин сказал, что "все должны вести себя дисциплинированно, в общем и целом, и хорошо было известно, когда бесплатная приватизация заканчивается. Вместе с тем можно, наверное, представить себе, что кто-то не успел по каким-то объективным причинам. Самое главное даже не в этом, самое главное в том, что у нас одной из категорий граждан приватизация продлена, я имею в виду военнослужащих, как раз на два года. Это тот вопрос, когда все должны быть поставлены в равные условия. Для военных мы ничего отменять не будем, ухудшать их положение не будем ни при каких обстоятельствах. Будет целесообразным и справедливым для всех сделать один и тот же срок".

Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была открыта в 1992 году, она заканчивается 1 марта 2013 года. Ее сроки продлевались дважды. После 1 марта российским гражданам придется выкупать жилье у муниципалитета уже по ее рыночной стоимости, если не будет принято иного решения.

Законопроект о продлении сроков приватизации в России на два года планируется рассмотреть в Госдуме 19 февраля 2013 года.

Ранее сенаторы Совета Федерации высказались за принятие законопроекта о продлении сроков приватизации в России.