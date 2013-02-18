Ученые опровергли предположения Жириновского, что под Челябинском упала ракета

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18 февраля 2013, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые категорически опровергли предположения лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что под Челябинском в пятницу, 15 февраля, упала ракета.

Руководитель экспедиции Уральского федерального университета Виктор Гроховский на конференции в РБК подчеркнул, что "распространение версий в социальных сетях связано с тем, что эти люди астрономию не изучают". Ученый считает, что такие слухи даже комментировать не стоит.

Экспедиция под руководством Гроховского обнаружила осколки челябинского метеорита. Ученый сказал: "Это классический болид, завершившийся падением метеорита".

По его словам, такое определение подтверждают и небольшие осколки, обнаруженные под Чебаркулем.

Первым версию о том, что под Челябинском упала американская ракета, высказал политик Владимир Жириновский. Публицист Юлия Латынина в соцсетях предположила, что ракета летела с Еланского полигона. Журналистка призналась, что не имеет отношения к астрономии, извинилась и признала свое первое выступление "бредом".

Напомним, ученые из экспедиции Уральского федерального университета обнаружили обломки челябинского метеорита. Сотрудники УрФУ нашли фрагменты небесного тела, упавшего в пятницу, 15 февраля, на территории Челябинской области, в районе озера Чебаркуль.

Ранее обломки метеорита искали в самом озере Чебаркуль. Сегодня Дмитрий Рогозин расскажет премьеру Дмитрию Медведеву, как бороться с незваными гостями. Назрела необходимость создать международную систему предотвращения сближения с Землей объектов инопланетного происхождения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в cвоем Twitter, комментируя падение метеорита под Челябинском. "Сегодня ни России, ни США не по силам сбивать "объекты инопланетного происхождения". В понедельник представлю @ MedvedevRussia объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать", - написал вице-премьер РФ. "АН" писали, что военные не зафиксировали феноменальный метеоритный дождь. Ранее в Интернете появились слухи, что метеорит над Челябинском был сбит силами ПВО, однако позже выяснилось, что эту утку распространили СМИ соседнего Казахстана. О метеоритном дожде и о том, как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт". Видеозапись этого интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ: http://expert.ru/2013/02/15/news-18_30/ МЧС РФ контролирует ситуацию в Уральском Федеральном округе после падения на территории Челябинской области в пятницу, 15 февраля, метеорита.