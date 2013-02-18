Прокуроры выяснили причины отключения тепла в поселке под Хабаровском

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18 февраля 2013, 14:11 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото Михаила Анисимова

Прокуроры завершили проверку причин отключения тепла в нескольких домах поселка Бычиха в пригороде Хабаровска. В пресс-службе хабаровской краевой прокуратуры «АН-онлайн» сообщили, что причиной стало плохое состояние теплотрассы в селе.

По данным пресс-службы ведомства, администрация Хабаровского района, к которому относится поселок Бычиха, а тем более руководство села, знали, что трубы давно пора было менять, но ничего для этого не делали.

В данный момент жители домов, которые попали под отключение, обеспечены углем и дровами (к счастью, в большинстве квартир есть свои печи). Администрация села после требования прокуроров, доставила жильцам тепловые конвекторы – мощные обогреватели. А главе администрации Хабаровского района и поставщику услуги по теплоснабжению – компании «Уссури-Транс» прокуроры направили требование устранить нарушения. Также подготовлен иск в суд с требованием при первой возможности сделать ремонт теплотрассы. Директору же компании «Уссури-Транс» грозит штраф за срыв теплоснабжения жителей поселка.

Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Хабаровского района, не исключено, что аварию удастся устранить не раньше апреля – сейчас, как считают специалисты, к поврежденной трубе не подобраться. Авария на водоводе произошла 9 февраля. Тогда 16 двухквартирных домов остались без отопления.