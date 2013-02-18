Бизнесмен Лебедев поддержал выдвижение Ройзмана в мэры Екатеринбурга

//Общество

18 февраля 2013, 14:11 [«Аргументы Недели. Екатеринбург», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Versii.org

Известный российский бизнесмен Александр Лебедев поддержал идею партии Михаила Прохорова "Гражданская платформа" выдвинуть на пост мэра Екатеринбурга главу фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана.

"Гражданская платформа" поддержит кандидатуру Е. Ройзмана на пост мэра гор. Е-бурга. Молодцы! Но это потребует мужества побольше, чем для Е-мобиля", - написал Лебедев в своем микроблоге, имея в виду разрабатываемое конвейерное производство первых российских гибридных автомобилей "Ё-мобиль".

В субботу в партии подтвердили планы выдвинуть кандидатуру Ройзмана в мэры города. На сегодняшний день против фонда "Город без наркотиков" возбуждены три уголовных дела. Сотрудник реабилитационного центра Игорь Шабалин обвиняется в насильственном удерживании шести пациенток.

Лебедев и Ройзман были избраны в депутаты Государственной Думы IV созыва по партийным спискам "Справедливой России".