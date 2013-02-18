Михаил Касьянов считает количество миллиардеров результатом политики государства

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18 февраля 2013, 12:33 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с сайта static.newsland.ru

Лидер Российского народно-демократического союза (РДНС), экс-премьер Михаил Касьянов заявил «АН-онлайн», что увеличение количества миллиардеров в стране – плод политики российского государства.

Оппозиционный политик подчеркнул, что такая тенденция как раз показывает нынешнюю политику. «Это результат политики», - сказал он.

По словам М. Касьянова, средний класс в России прозябает и требует к себе уважения. «Все эти демонстрации, которые мы организовываем и проводим, как раз для среднего класса», - отметил глава РДНС. Он считает, что люди со средним по стране достатком протестуют и требуют уважения к своим правам.

«Власть игнорирует эти права», - резюмирует М. Касьянов. В результате чего, по его мнению, и увеличивается количество олигархов.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что в России стало больше богатых людей. В 2011 году в России был 120 миллиардер, а в 2012 их стало больше - 131.