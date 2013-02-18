В Чебоксарах киоскеры грозят забастовкой

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18 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Чебоксары киоскеры, продающие газеты и журналы, грозят забастовкой. Горадминистрация в 10 раз подняла арендную плату за землю под киосками ОАО «Чувашпечать».

Крупнейший распространитель периодической печати в Чувашии объявил о серии забастовок. Представители «Чувашпечати» считают, что действия властей направлены на ликвидацию предприятия.

По мнению властей, угрозы распространителя прессы - «шантаж» с целью «выбить себе особый режим». Участники рынка подтверждают невыгодные для киоскового бизнеса условия работы.

Первая предупредительная забастовка состоится 28 февраля. Руководство ОАО «Чувашпечать» заранее предупредило издательства.

Гендиректор ОАО Станислав Александров сообщил, что администрация Чебоксар более двух лет не продлевала договоры аренды земли под 40 киоскам «Чувашпечати». Но 5 сентября 2012 года прислала письмо с требованием произвести «незамедлительный демонтаж» всех газетно-журнальных киосков в Московском районе Чебоксар — по причине «отсутствия договорных отношений на аренду земельных участков». Затем поступило требование о демонтаже еще 17 киосков, пишет «Коммерсантъ».

Александров связывает действия властей с тем, что в июне прошлого года депутат горсобрания, владеющий 29% акций «Чувашпечати», Евгений Андреев получил отказ председателя совета директоров ОАО Валентины Терентьевой на предложение выкупить у него его пакет «за 11 млн. рублей». По словам Александрова, тогда Андреев намекнул, что у предприятия из-за этого могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с чебоксарской горадминистрацией.