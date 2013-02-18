Падва не знает о возможном предъявлении обвинения Сердюкову

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18 февраля 2013, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Генрих Падва сообщил, что его подзащитный ничего не знает о возможном предъявлении ему обвинений в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Падва сказал в интервью журналистам, что ему об этом ничего не известно. "Независимая газета" сегодня сообщила, что Сердюкову могут предъявить обвинения по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Как предполагает издание, самому Сердюкову заключение под стражу не грозит.

Помимо Сердюкова обвинение могут предъявить его близкому родственнику - мужу родной сестры — питерскому бизнесмену Валерию Пузикову. Пузиков, возможно, уже скрылся из России.