Тапер, играй «Чикаго»!

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18 февраля 2013, 12:14 [«Аргументы Недели», Михаил Савельев ]

Свидетель по делу новгородского предпринимателя, написавший книги о криминальной жизни региона, заявил, что ничего не знает о конкретных случаях преступлений со стороны Тельмана Мхитаряна.

Появление в зале суда автора книг «Новгородское Чикаго» и «Финал новгородского Чикаго» вызвало немало удивления. Новгородцы продолжают активно обсуждать в Интернете, каковы истинные мотивы приезда в город бывшего советника губернатора, а сегодня члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.

В свое время опубликованные им с чужих слов разоблачения наделали много шума. Сегодня потерпевшая по делу Мхитаряна Наталья Бондарук в частности утверждает, что негативный образ подсудимого, который приобрел у нее акции предприятия «Новгородхлеб», сформирован по слухам и книге «Новгородское Чикаго». При этом сделка была оформлена в феврале 2005 года, а книга Григорьева была подписана в печать в июле 2008-го.

Как написал сам автор в предисловии, «основной объект исследований этой книги – не столько реальные политические, криминальные и экономические события и процессы в области, сколько их отражение в общественном сознании. Так как само общественное сознание склонно к стереотипам и мифотворчеству, это исследование с большей вероятностью будет содержать вызванные этим неточности, за которые мы заранее приносим извинения».

Но именно этот псевдолитературный шедевр, во многом основанный на неких публикациях в СМИ, сейчас фигурирует в качестве одного из доказательств на судебном процессе, где подсудимого пытаются приговорить к 15 годам лишения свободы. В период работы над «Новгородским Чикаго» Максим Григорьев ни разу не встретился с Тельманом Мхитаряном, которому посвящена отдельная глава. Или не пытался это сделать, ведь в Новгороде продолжали действовать принадлежащие предпринимателю предприятия, жила многочисленная семья Мхитаряна, а сам он в 2008 году открыто приезжал в город.

По всей видимости, в роли ковбоя, который в отличие от анекдота, не стал стрелять в глаз «заезжему таперу», а наоборот – щедро одарил Максима Григорьева, выступал местный бизнесмен Павел Гальченко. Он не только стал основным экспертом, с чьих слов были написаны наиболее острые эпизоды «Новгородского Чикаго», но и активно рекламировал книгу. Это совпало с выдвижением Гальченко в Новгородскую областную думу. Агигаторы начали бесплатно разносить по дворам «Финал новгородского Чикаго». Изображения кандидата появились на огромном билборде и плакатах в центре города без всякой ссылки на то, что они оплачены из избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство.

В результате разразился скандал регионального масштаба, когда другие кандидаты обратились в территориальную избирательную комиссию, которая признала, что налицо признаки незаконной предвыборной агитации, направленной на формирование у избирателей позитивного образа Павла Гальченко. В ответ бизнесмен был вынужден неуклюже оправдываться, что книга вышла незадолго до выборов, тогда же началась и рекламная кампания с его непосредственным участием. В ноябре 2008 года в Новгородском областном суде состоялся процесс, на котором оспаривались результаты выборов, принесших Гальченко статус депутата. Истец – бывший кандидат в областную думу Вячеслав Кормильцев – настаивал на вызове в качестве свидетеля Максима Григорьева, чтобы установить, «сколько денег прошло мимо избирательного фонда». Ведь согласно позиции Верховного Суда РФ, оплата любой, даже коммерческой рекламы, если она содержит изображение кандидата (в данном случае Гальченко), должна производиться исключительно из его избирательного фонда. Однако суд не удовлетворил ходатайство, зато зачитал телеграмму от автора «Новгородского Чикаго», где Григорьев подтвердил, мол, в устной форме давал кандидату-бизнесмену разрешение использовать книгу для агитационных целей.

Кстати, Гальченко так же, как и создатель «чикагского» чтива, является сейчас свидетелем по делу Мхитаряна. Из его предварительных показаний следует, что подсудимый был очень влиятельным в Новгороде человеком «в области предпринимательства». Никаких фактов по существу предъявляемых Тельману Мхитаряну обвинений в покупке акций предприятий «Спектр» и «Новгородхлеб» по заниженной цене – депутат Гальченко не привел.

Один из читателей «Новгородского Чикаго» выразил свое отношение к сомнительной книге предельно точно: «Меня же она интересует как одно из звеньев цепи, доказывающей, что Максима Григорьева в большей степени волнует фактор самопрезентации, чем действительно аналитическая оценка серьезных процессов. Так надо и называть вещи своими именами – либо вы претендуете в своей работе на объективное осмысление большого этапа в жизни области, либо занимаетесь самопиаром, доказывая свою ценность работодателям».

Свидетель Григорьев поспешил покинуть Новгород, поскольку судебное заседание дважды прерывалось по причине плохого самочувствия Тельмана Мхитаряна. К предпринимателю вызывали «Скорую помощь». Перед этим подсудимый, слушая преисполненного важности свидетеля, не выдержал: «Сколько вам заплатили за вранье?»

Григорьев явно не хотел отвечать на неудобные вопросы защиты, в том числе, существует ли у автора книги полный список опрашиваемых новгородцев и по каким именно публикациям в СМИ формировалось положительное и отрицательное мнение о Мхитаряне. А за ответами отправил адвокатов подсудимого предпринимателя… к журналистам, «которые готовили эти материалы».

На допросе в декабре 2012 года потерпевшая Наталья Бондарук показала, что согласна с оценкой стоимости проданных Мхитаряну акций «Новгородхлеба» за 35,2 млн. рублей. Однако «живыми» деньгами она получила сумму, на порядок меньшую. По-видимому, спустя несколько лет это и стало причиной обращения в правоохранительные органы. То, что предприятие на тот момент имело долг в размере 20 млн. рублей перед элеватором в поселке Подберезье, где Мхитарян был крупным акционером, Бондарук предпочитает не вспоминать.

По гражданскому иску она хочет дополнительно взыскать с предпринимателя, который выкупил погрязший в то время в долгах «Новгородхлеб», 100 млн. рублей. Правда, в конце января Наталья Бондарук переоценила свой иск, снизив стоимость своих былых нравственных переживаний в десять раз от первоначально заявленной суммы.