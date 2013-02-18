Станиславу Петрову, спасшему мир от ядерной войны, вручили Дрезденскую премию

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18 февраля 2013, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Советскому офицеру, подполковнику в отставке Станиславу Петрову в воскресенье в Германии вручили международную Дрезденскую премию. Петров в 1983 году предотвратил ядерную катастрофу.

Офицер служил в Подмосковье, в ночь на 26 почти тридцать лет назад дежурил на командном пункте Серпухов-15. Вскоре после полуночи на пункте сработала недавно введенная в строй автоматическая система раннего предупреждения о ядерном нападении. Петров посчитал, что тревога ложная.

Он так и доложил руководству, которое должно было принимать решение об ответном ударе. Оказалось, что подполковник был прав. Интуиция не подвела: сбой системы спровоцировали лучи солнца, засветившие датчики спутника. Офицер признался, его смутило то, что по данным системы, "запуск" был произведен с одной базы в США, а не со всех, как это должно было случиться в случае реального нападения. И второй волны ракет не последовало. Офицер заподозрил неладное и так и доложил начальству.

По словам Петрова, ему не хотелось быть зачинщиком Третьей мировой войны, сообщает "Вечерняя Москва".

Но и героем офицер себя не считает. В интервью для документального фильма "Красная кнопка и человек, который спас мир" Петров заявил, что лишь выполнял свою работу.