В России стало больше богатых людей и миллиардеров - рейтинг

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18 февраля 2013, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

В России стало больше богатых людей и миллиардеров. В 2011 году в России был 120 миллиардер. В 2012 году их стало 131.Новый рейтинг, составленный журналом СЕО, подтвердил тенденцию последних лет.

Рейтинг возглавляют Алишер Усманов с капиталом 18,72 млрд долларов. Второе место - основной владелец ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин. Главной сенсацией рейтинга российских миллиардеров стало третье место Виктора Вексельберга. Год назад он занимал в списке 11-е место. Но благодаря удачной продаже "Роснефти" своего пакета ТНК-ВР поднялся сразу на восемь позиций. Покупка "Роснефтью" ТНК-BP стала крупнейшей в мире сделкой по слияниям и поглощениям 2012 года, ее сумма составит 54,5 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли Михаил Фридман, глава "Альфа-групп", (15,32 млрд долларов), пятую - Михаил Прохоров (глава "Онэксим", 15,25 млрд долларов), шестую - Алексей Мордашов (глава "Северстали", 14,14 млрд долларов), седьмую - Леонид Михельсон (глава "НОВАТЭКа", 13,74 млрд долларов), восьмую - Олег Дерипаска (глава "Базового элемента", 12,64 млрд долларов), девятую - Владимир Потанин (глава "Интерроса", 12,32 млрд долларов), десятую - Вагит Алекперов (глава "ЛУКОЙЛа", 12,03 млрд долларов).

Самый большой скачок в рейтинге — на 42 позиции, совершили родные братья Даниил и Сергей Хачатуровы — совладельцы "Росгосстраха".

Впервые в список долларовых миллиардеров попали совладелец сети "В контакте" Вячеслав Мирилашвили, основатель "Яндекса" Аркадий Волож и создатель популярного антивируса Евгений Касперский.

Отметим, журнал CEO продолжил после закрытия журнала "Финанс" составление списка российских миллиардеров по той же методологии.