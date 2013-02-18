Коррупционный скандал в Росрыболовстве дотянулся до Владивостока

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18 февраля 2013, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Во Владивостоке предъявлено обвинение руководителю Приморского территориального управления Росрыболовства Александру Иванкову. Иванкова подозревают в том, что при проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи краба преимущество незаконно было отдано заранее определенным компаниям.

Следственными органами СКР по Приморскому краю руководителю Приморского территориального управления Росрыболовства Александру Иванкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, при проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) краба камчатского в подзоне Приморье преимущество незаконно было отдано заранее определенным компаниям. В ходе расследования был выявлен еще один факт превышения должностных полномочий Иванкова.

Установлено, что при проведении Приморским территориальным управлением Росрыболовства конкурса на право заключения договоров аренды морских участков для осуществления товарного рыболовства, по большинству лотов победителями незаконно были признаны те же компании. 15 февраля в отношении Иванкова было возбуждено первое уголовное дело по факту превышения им своих должностных полномочий при проведении конкурса на право заключения договоров аренды морских участков для товарного рыболовства.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов предоставленных УФСБ России по Приморскому краю.