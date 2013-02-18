Cледствие проверяет законность покупки фондом Hermitage Capital акций Газпрома

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18 февраля 2013, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный департамент МВД расследует новое уголовное дело, в котором фигурирует фонд Hermitage Capital, о незаконном приобретении акций "Газпрома". Дело было возбуждено 24 января текущего года.

По версии следствия, фонд Hermitage Capital незаконно приобрел акции ОАО "Газпром". О новом уголовном деле стало известно после того, как следователь Гарен Сунгоркин обратился в банк HSBC с требованием предоставить данные о компаниях фонда, которые имели счета в этом банке. Следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям, пишет газета "Коммерсантъ".

Следствие проверяет законность покупки инвестфондом нескольких миллионов акций газового монополиста, совершенной, по данным правоохранителей, в период действия запрета на покупку этих ценных бумаг иностранцами. Напомним, запрет был отменен в 2005 году. По версии следствия, в обход этого запрета фонд Hermitage Capital стал владельцем примерно 7% акций "Газпрома".

Для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, автором которых якобы выступил аудитор фонда Сергей Магнитский. Для осуществления сделок использовались зарубежные офшорные компании.