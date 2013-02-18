Дети: вопрос цены

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18 февраля 2013, 10:04 [«Аргументы Недели», Дарья Филиппова ]

Во всём мире в числе приоритетных задач стоит забота о будущем поколении. Особенно забота о детях, которые растут в малообеспеченных семьях, имеют серьёзные проблемы со здоровьем или остались без родителей. И некоторые государственные программы стран Европы вполне могли бы прижиться и в России, где только по официальным данным около 700 тысяч сирот, а часть из них - инвалиды.



Поддержка больших семей



Семьи с тремя и более детьми в Европе считаются многодетными и могут рассчитывать на помощь государства. Например, во Франции и Германии большим семьям предоставляются налоговые льготы. Они пропорциональны количеству малышей: чем больше детей, тем меньше своих кровно заработанных гражданин отдаёт государству.



А в Финляндии «натуральная» помощь оказывается независимо от количества детей. Семье новорождённого бесплатно даётся «пакет» со всем, что может понадобиться малышу в первое время. Подобный опыт несомненно прижился бы и в нашей стране, где покупка детских товаров отнимает львиную долю не только семейного бюджета, но и времени.



Сегодня денежные выплаты в России для многодетных семей определяются в каждом субъекте индивидуально, а далеко не все они имеют достойное финансирование. Также государство предоставляет скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, выделение земельных участков для строительства и ряд льгот, если в семье есть ребёнок-инвалид.



В Польше, если больной малыш живёт в многодетной семье, то денежное пособие автоматически увеличивается вдвое. А в Швеции все группы малообеспеченных граждан, в том числе и инвалиды, получают талоны на продукты. Но более известна подобная система за океаном - «американская программа льготной покупки продуктов», представляющая собой пластиковые карты для оплаты в магазинах. Но программа не раз подвергалась критике, так как бедные часто хитрили и незаконно продавали свои талоны, получая на руки наличные деньги.

В нашей стране некоторая "помощь" детям-инвалидам тоже вызывает вопросы. Например, Правительство РФ отказалось от поддержки Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ, который собирал деньги для малышей с ограниченными возможностями. Большинство критиков сходятся во мнении: заявление о том, что государство может и самостоятельно позаботиться о своих детях - это лишь забота об имидже страны на международной арене.



Разменной монетой дети стали и в случае с «законом Димы Яковлева», который запретил усыновление сирот американцами.

http://argumenti.ru/society/2013/01/225299



Роботы для инвалидов



Ещё одна медвежья услуга российским детям-инвалидам - указ принять решения, обеспечивающие «упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ….». По мнению экспертов, это приведёт лишь к вторичному сиротству и использованию детей как средства получения материальной выгоды.



Татьяна Голикова заявила и о росте пенсий по инвалидности: в этом году выплаты должны увеличиться на 20 процентов. http://argumenti.ru/society/2012/12/223211

Однако это не принесёт глобальных изменений, учитывая, что в России многие мамы воспитывают больных детей в одиночку. Они оказываются в замкнутом круге: или семья живёт бедно, или мама работает, но это вредит ребёнку, за которым некому ухаживать. Да и медицинская поддержка не всегда оказывается в нашей стране на должном уровне. Сегодня в России предусмотрены центры социальной реабилитации и технические средства для инвалидов, несовременность которых статична уже много лет.



Например, издание «Pacific Standard» сообщает о роботах, способных помочь инвалидам, в том числе и детям. Бандит, как называют этого робота, уже сегодня помогает людям в Национальном реабилитационном центре Лос Амигос в Дауни, Калифорния. «Бандит - один из растущей группы социальных роботов, разработанных для того, чтобы помогать людям и в больницах, и дома. Есть роботы, которые ухаживают за лежачими больными, помогают пациентам, страдающим слабоумием, учат аутичных детей взаимодействовать с окружающими».



И хотя подобная практика не является повсеместной даже в США, шанс на её распространение за океаном значительно выше, чем в нашей стране, хотя бы потому, что там не боятся применять и использовать что-то новое. Да и на здравоохранение с 2009 до 2011 г. США потратило 17,9 процентов от ВВП, в то время как Россия - всего 5,1 процента. Для сравнения: Индия выделила 4,1 процента, а Франция и Германия - около 12.



Стать частью общества



Ещё одна острая проблема современного общества - обучение и интеграция инвалидов. В Италии и Норвегии дети с ограниченными возможностями учатся вместе с обычными детьми, получая не только образование, но и опыт существования в обществе.



Во многих других странах, в том числе и в России, инвалиды обучаются в специальных школах или дома, что создаёт вокруг них некий «вакуум». А ведь если создать в нашей стране условия для их обучения в обычных школах, можно решить сразу несколько проблем: помочь не только инвалидам, но и здоровым детям, воспитывая в них чувство сочувствия, взаимопомощи и уважительного отношения к непохожим на них людям.



Вопрос отсутствия интеграции остро стоит и перед особенной группой инвалидов. Люди с синдромом Дауна в России - это «брошенный» срез общества, в то время как в Европе они живут активно. Да и на содержании государства в специальных учреждениях их там очень мало: особенных детишек редко туда отдают, а сирот, которым всё же не повезло, охотно берут в семьи, ибо в европейских странах не считается, что синдром Дауна- это наказание свыше. http://argumenti.ru/showbiz/n365/214014



Чтобы создать такие условия и стимулировать людей на усыновление не только даунов, но и других детей-инвалидов, Правительство РФ подняло вопрос об увеличении единовременной выплаты при усыновлении детей с ограниченными возможностями до 100 тысяч рублей. http://argumenti.ru/society/2013/02/232425



Также сегодня дети - инвалиды могут быть переданы на опеку или попечительство. В этом случае, в отличие от усыновления, ребёнок оставляет за собой право на все государственные выплаты и субсидии, а родители получают некое «жалование».



За границей подобная форма оплаты государством содержания детей называется «Foster care». Там роль попечителей выполняет семья или семейный детский дом, где малыши учатся жить как все и получают медицинскую и денежную помощь от государства. Программа поддержки предполагает даже расходы на подарки в день рождения и Рождество для ребёнка.



Нечто среднее между детским домом и семьёй не так давно появилось и в России - это «Детские деревни SOS», первой из которых стала «Томилино». Такие деревни появились после Второй мировой войны. Братьев и сестер там не разделяют, а дети живут в комплексе зданий, с «мамой» - женщиной, которую специально отбирают из желающих по определённым критериям.



Такие деревни - пример прижившейся практики из-за рубежа. И при желании государства таких примеров может стать ещё больше.



