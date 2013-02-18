Ученые исследовали состав упавшего под Челябинском метеорита

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18 февраля 2013, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на понедельник уральские ученые привели первые данные о составе челябинского метеорита, упавшего в Челябинской области в пятницу, 15 февраля.

Ученые из Екатеринбурга под руководством члена комитета РАН по метеоритам, доцента физико-технологического института Уральского федерального университета Виктора Гроховского обнаружили фрагменты метеорита около озера Чебаркуль в воскресенье, 17 февраля. Гороховский сразу подтвердил, что частицы вещества, найденные экспедицией Уральского федерального университета, действительно имеют метеоритную природу. Это каменный метеорит с содержанием железа около 10%.

Метеоритный отряд все выходные работал в месте предполагаемого падения осколка метеорита – на озере Чебаркуль. По словам Гроховского, удалось найти на снегу в 40-50 метрах от места 53 фрагмента миллиметровых размеров. Он уточнил, что метеорное тело – комета относится к классу обыкновенные хондриты. Доцент посетовал, что ученых сразу не привлекли к поискам и не воспользовались их знаниями. По словам Виктора Гроховского, уже понятно, что более крупный осколок метеорита надо искать на дне озера Чебаркуль, сообщает ИА uralpress. По его мнению, необходимо организовать серьезную экспедицию.

Предполагается, что ему будет присвоено название метеорит "Чебаркуль ".

Ранее "АН" сообщали, что водолазы искали обломки метеорита в озере Чебаркуль, но ничего не обнаружили.

Было подтверждено, что полынья, которая, как предполагалось, была образована после падения метеорита, образовалась по другой причине.

Напомним, падение болида наблюдали на Урале тысячи людей. Но он принес огромные разрушения.

Сегодня Челябинск восстанавливается. Все образовательные учреждения Челябинска возобновили работу в обычном режиме.

Напомним, в пятницу школы и детсады были закрыты, администрация просила забрать детей.

МЧС РФ контролирует ситуацию в Уральском Федеральном округе. Психологи Челябинского кризисного центра работали без выходных, а телефон доверия принимает звонки круглосуточно.

Сегодня Дмитрий Рогозин расскажет премьеру Дмитрию Медведеву, как бороться с незванными гостями. Назрела необходимость создать международную систему предотвращения сближения с Землей объектов инопланетного происхождения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в cвоем Twitter, комментируя падение метеорита под Челябинском. "Сегодня ни России, ни США не по силам сбивать "объекты инопланетного происхождения". В понедельник представлю @ MedvedevRussia объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать", - написал вице-премьер РФ. "АН" писали, что военные не зафиксировали феноменальный метеоритный дождь. Ранее в Интернете появились слухи, что метеорит над Челябинском был сбит силами ПВО, однако позже выяснилось, что эту утку распространили СМИ соседнего Казахстана. О метеоритном дожде и о том, как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт". Видеозапись этого интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ: http://expert.ru/2013/02/15/news-18_30/