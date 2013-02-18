Российские компании включены в топ-100 производителей оружия

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18 февраля 2013, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Восемь российских компаний попали в список крупнейших производителей вооружений в 2011 году, составленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира SIPRI.

В ТОП-100 эксперты включили компании: "Объединенную авиастроительную корпорацию" (18-е место), "Алмаз-Антей" (22-я строчка), Объединенную авиастроительную корпорацию "Сухой" (38-е место), "Вертолеты России" (40-е место), "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (61-я строчка), "Объединенный НПК "Уралвагонзавод им. Дзержинского" (64-е место), "НПК "Иркут" (68-е место) и "Радиотехнические и информационные системы" (69-е место).

Список крупнейших производителей вооружений возглавили две американские и одна британская компания - Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems, передает РБК. Первая занимается производством самолетов, электроники, ракет, как и Boeing. Lockheed Martin выручила от продажи оружия более 36 млрд. долларов, Boeing - чуть более 31 млрд. долларов, британская BAE Systems - 29 млрд. долларов Российские компании в сумме заработали почти 19 млрд долларов.

Согласно методике SIPRI, под военными поставками подразумевается продажа товаров военного назначения и услуг для военных заказчиков, сообщает РБК. Институт составляет рейтинг крупнейших производителей оружия с 1990 года.