Зять Сердюкова Пузиков сбежал из России?

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18 февраля 2013, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Зять экс-главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков мог сбежать из России. Муж родной сестры бывшего министра военного ведомства - фигурант дела о незаконном приобретении недвижимости и строительства рекреационных объектов в Астраханской области и Краснодарском крае.

По данным источника "Независимой газеты" в органах военной юстиции, питерский бизнесмен Валерий Пузиков покинул территорию России. Вероятно, зять Сердюкова уехал за границу, узнав, что родственнику грозят обвинения по двум статьям УК РФ, предусмотренные ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Видимо, обвинение Пузикову будет предъявлено заочно. Следствие обещает подключить Интерпол.Как предполагает издание, самому Сердюкову заключение под стражу не грозит. После его возможного посещения Главного военно-следственного управления, где может поменяться его статус со свидетеля на обвиняемого, экс-министра, как и фигурантку дела по "Оборонсервису" Евгению Васильеву, скорее всего, будут содержать под домашним арестом.

По версии следствия, Минобороны за счет бюджета озеленило объект, дом отдыха "Житное" в Икрянском районе Астраханской области и провело дорогу от базы до места VIP-рыбалки.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты фигурантки дела по "Оборонсервису". Обвиняемая в мошенничестве по делу компании "Оборонсервис Евгения Васильева просидит дома до 23 марта.

Васильева ранее заявила о своей невиновности по делу "Оборонсервиса" и обжаловалапродление домашнего ареста.

В ноябре прошлого года Евгении Васильевой были предъявлены обвинения по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-чиновница проходит по трем эпизодам уголовного дела о крупных хищениях в Минобороны. Ей инкриминируются крупные хищения на общую сумму 360 млн. рублей.

Кстати, Евгения Васильева талантливый человек. Книга стихотворений Васильевой издана тиражом 500 экземпляров и не имеет библиографического шифра, то есть предназначена сугубо для подарка ближним. Татьяна Москвина, которой повезло ознакомиться со стихами "роковой блондинки "Оборонсервиса", пишет: "Мир лирической героини Евгении Васильевой наполнен любовью – причём любовью активной, деятельной, даже наступательной. Герой этой поэзии, кто бы он ни был, подчиняется волевому напору".