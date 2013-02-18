Хирург прокомментировал операцию фигуриста Евгения Плющенко

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18 февраля 2013, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко перенес в Израиле операцию на позвоночнике. Боли не позволили спортсмену выступать на соревнования, и Плющенко снялся чемпионата России.

Наблюдающий фигуриста в России Илья Пекарский пояснил, почему сразу после тяжелой операции на следующий день Евгений Плющенко встал и пошел. Состояние фигуриста до операции в израильской клинике позволяло говорить о инвалидности Плющенко. В итоговой программе "Время" на Первом канале в воскресенье хирург объяснил, что Евгения при осмотре перед хирургическим вмешательством была слабость в ногах и нарушение в чувствительности. Доктор уточнил, что это уже определенный вид инвалидности. Илья Пекарский заявил: "То, что он встал и пошел, - это норма", и уточнил: "Девяносто девять пациентов из ста моих больных после такой операции идут уже на следующий день. Мы заставляем их идти".

По данным хирурга, Плющенко - не первый фигурист, который намерен продолжать заниматься спортом после подобной операции. Он третий чемпион мира, который оперировался, и два вернулись в спорт. Один стал чемпионом мира после операции.

Сам Плющенко сказал, что в настоящее время увствует себя намного лучше, скоро ему снимут швы.

Фигурист подчеркнул, что несмотря на перенесенную операцию, намерен выступать на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. А пиар ему неинтересен.

Напомним, 11 февраля Евгений Плющенко подал в полицию заявление о клевете против комментатора телеканала "Евроспорт-2" Андрея Журанкова. Ранее журналист во время трансляции на телеканале выступления мужчин на Чемпионате четырех континентов, говоря о недавно перенесенной Евгением Плющенко операции на позвоночнике, высказал мнение, операции у Плющенко не было, а все утверждения об операции - пиар-ход.