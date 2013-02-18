Ученые обнаружили фрагменты метеорита в районе озера Чебаркуль

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18 февраля 2013, 07:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Ученые из экспедиции Уральского федерального университета обнаружили обломки челябинского метеорита. Сотрудники УрФУ нашли фрагменты небесного тела, упавшего в пятницу, 15 февраля, на территрии Челябинской области, в районе озера Чебаркуль.

Член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский из университета уже подтвердил, что внеземная природа найденных обломков челябинского метеорита подтверждена химическими исследованиями, передает РИА Новости. На месте падения осколков метеорита в районе озера Чебаркуль обнаружена шестиметровая воронка. Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области обратились к местным гражданам с просьбой воздержаться от приближения к фрагментам небесного тела.

По словам ученых, метеорит относится к классу обыкновенных хондритов, это каменный метеорит с содержанием железа около 10 процентов. По мнению Гроховского, ему будет присвоено название "метеорит Чебаркуль".

Как пишут челябинские СМИ, считается, что в общей сложности на территорию Челябинской области и упало семь осколков метеорита. Метеорит раскололся после взрыва, эпицентр которого был на высоте более 5 километров над землей.

Ранее обломки метеорита искали в самом озере Чебаркуль.

Сегодня Дмитрий Рогозин расскажет премьеру Дмитрию Медведеву, как бороться с незванными гостями.

Назрела необходимость создать международную систему предотвращения сближения с Землей объектов инопланетного происхождения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в cвоем Twitter, комментируя падение метеорита под Челябинском.

"Сегодня ни России, ни США не по силам сбивать "объекты инопланетного происхождения". В понедельник представлю @ MedvedevRussia объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать", - написал вице-премьер РФ.

"АН" писали, что военные не зафиксировали феноменальный метеоритный дождь.

Ранее в Интернете появились слухи, что метеорит над Челябинском был сбит силами ПВО, однако позже выяснилось, что эту утку распространили СМИ соседнего Казахстана.

О метеоритном дожде и о том, как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт". Видеозапись этого интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ:

http://expert.ru/2013/02/15/news-18_30/