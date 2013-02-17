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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Ксения Собчак высказалась о поэтическом творчестве Евгении Васильевой

17 февраля 2013, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

В номере от 14-го февраля "Аргументы недели" опубликовали статью Татьяны Москвиной, посвященную поэтическому творчеству фигурантки уголовного дела Евгении Васильевой, близкой знакомой экс-главы Минобороны Сердюкова.
 
Книга с коротким и ясным названием "Стихотворения" была издана несколько лет тому назад в Санкт-Петербурге, автор - Евгения Васильева, ныне находящаяся под домашним арестом. 
 
Не осталась в стороне от обсуждения стихов Васильевой и телеведущая Ксения Собчак, сравнившая Сердюкова с прекрасной дамой.
 
"Сверлит любовь мою шальную твоя путёвка в никуда. Евгения Васильева.а сердюков-то,аки "прекрасная дама".все ему стихи строчат...", - написала Ксения в Твиттере.
ЕП

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