Ксения Собчак высказалась о поэтическом творчестве Евгении Васильевой

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17 февраля 2013, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

В номере от 14-го февраля "Аргументы недели" опубликовали статью Татьяны Москвиной, посвященную поэтическому творчеству фигурантки уголовного дела Евгении Васильевой, близкой знакомой экс-главы Минобороны Сердюкова.

Книга с коротким и ясным названием "Стихотворения" была издана несколько лет тому назад в Санкт-Петербурге, автор - Евгения Васильева, ныне находящаяся под домашним арестом.

"Сверлит любовь мою шальную твоя путёвка в никуда. Евгения Васильева.а сердюков-то,аки "прекрасная дама".все ему стихи строчат...", - написала Ксения в Твиттере.