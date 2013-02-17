В Челябинской области восстановлены все соцучреждения, пострадавшие от метеорита

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17 февраля 2013, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

За выходные дни удалось восстановить все социально-значимые объекты в Челябинской области, пострадавшие при падении метеорита, застеклены окна в детсадах, больницах, учебных и административных зданиях.

15 февраля над Уралом, напомним, произошла серия мощных взрывов, вызванная полетом метеорита, взрывной волной были выбиты стекла в зданиях.

Площадь разбитого стекла составила, по разным данным, от 100 до 200 тысяч квадратных метров.В восстановительных работах были задействованы сотрудники МЧС, полиции и добровольцы.