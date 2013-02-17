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17 февраля 2013, 18:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ.

В Москве переход над железнодорожным переездом станции "Салтыковская", где ежегодно гибнут десятки человек пообещала Администрация Балашихи на этой неделе, не назвала никаких сроков выполнения этого обещания.

Об этом сообщает в воскресенье ТВЦ.

На "Салтыковской" неудобный переход, большое количество вечно спешащих людей и электрички, снующие едва ли не ежеминутно. В результате люди и поезда встречаются на рельсах.

Станция ставит печальные рекорды. Только с начала этого года на рельсах уже погибли 2 человека. "АН" писали, что муж одной из жертв Сергей Соболев намерен добиваться справедливости во всех инстанциях.

В МЖД и в Администрации Балашихи виновниками происшествий считают самих пешеходов, мол, идут на красный свет, не смотрят по сторонам.

Между тем проблема эта не только "Салтыковки". В столице, где сошлись сотни километров железнодорожных путей, они - часть городской наземной инфраструктуры. В ближайшие 7 лет в мегаполисе и примыкающих к нему районах Подмосковья планируют построить 240 километров новых железных дорог. По сути - второе метро.

"У нас есть печальный опыт. Построили пешеходный переход на направлениях с высоким интенсивным движением поездов. Но вот пользуются им едва ли не 10 %. То есть 90% людей - примерно условно такое деление - они выбирают опасный, но кратчайший путь, - сетует начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги Вадим Мягков, не отдавая себе отчет в том, что если 1 из 10 человек - болван - это почти нормально, 9 из 10 "экстремалы" - серьезный повод задуматься о более безопасном способе пересечения железных дорог и народных троп.