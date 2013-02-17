Студенты рассказывают ростовчанам о тех, чьими имена названы улицы города

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17 февраля 2013, 17:22 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

Фото О. Бакунина

В дни празднования 70-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских оккупантов, на трёх улицах Ростова-на-Дону (имени Герасименко, Мадояна и Югова) появились таблички с именами героев, и кратким изложением их подвигов. Акция «[У]Лица Памяти» призвана напомнить ростовчанам о тех, чьи имена навеки вписаны в историю родного города, в частности, и страны, в целом. На её страницах в социальных сетях организаторы в течение 4 месяцев будут размещаться биографии тех людей, чьи имена носят улицы города.

«Каждый день мы ходим по одним и тем же улицам, зачастую не задумываясь о том, кто такие эти Югов, Мадоян или Герасименко. А ведь это люди, которые боролись за освобождение Ростова-на-Дону, за спасение его жителей. Поэтому наша акция - это дань памяти, и выражение благодарности тем, чьи имена навеки связаны с нашим городом и страной», – рассказала журналистам одна из организаторов акции Мария Скорик.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону освобождали дважды. Первый раз – в конце ноября 1941 года. Но окончательно - 14 февраля 1943-го, ровно 70 лет назад.

Отмечать юбилей в Ростове начали еще 8 февраля. В этот день увековечили имя командира артиллерийской батареи Героя Советского Союза Дмитрия Пескова. А на братской могиле, в которой похоронены его боевые товарищи, погибшие во время освобождения Ростова, торжественно открыли мемориал.

С 14 февраля по 22 июня более чем на 100 улицах города, названных в честь героев Великой Отечественной Войны, появятся памятные таблички с рассказом о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины. Установка будет вестись за счёт личных средств организаторов проекта, и пожертвований спонсоров.

Организовали акцию «[У]Лица Памяти» студентки 5 курса факультета филологии и журналистики Южного федерального университета Мария Скорик, Татьяна Павлова и Татьяна Степаничева.