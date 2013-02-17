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17 февраля 2013, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Аргентинец Лионель Месси, который сейчас возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Испании (37 голов), опережая Криштиану Роналду из мадридского "Реала" на 12 точных ударов, забил 300-й гол за "Барселону" в матче против "Гранады".

В гостевом матче 24-го тура футбольного чемпионата Испании два точных удара аргентинского нападающего принесли "Барселоне" волевую победу над "Гранадой" с результатом 2:1, передает портал Новости Израиля.

Первый гол забили хозяева поля на 26-й минуте. Однако во втором тайме дубль Месси (50, 73) позволил каталонскому клубу одержать 21-ю победу в Примере и увеличить отрыв до 15 очков от "Атлетико", идущего на второй позиции.