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17 февраля 2013, 16:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Итальянские вертолеты для главы российского государства и премьер-министра закуплены, а в Кремле практически готова вертолетная площадка. Об этом сообщил управляющий делами президента РФ Владимир Кожин в эфире телеканала "Россия-1".

Необходимость такого воздушного перемещения первых лиц государства обусловлена необходимостью как современного и быстрого передвижения руководства страны, так тем, чтобы меньше создавать проблем на дорогах Москвы, где ситуация, и так достаточно сложная.

Вертолеты итальянской фирмы Agusta выбрали потому, что завод по производству вскоре заработает в России, и сервис будет уже российским.