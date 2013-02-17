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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Севастополе парикмахер стрижет с закрытыми глазами

17 февраля 2013, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Парикмахер-стилист из Севастополя Олег МАКСАК научился стричь дома двумя ножницами с закрытыми глазами.

Одно неточное движение - можно не только испортить прическу, но и порезаться или травмировать клиента. Олег работает парикмахером уже больше 10 лет, но делать стрижки вслепую научился недавно из интереса: хотел проверить свой уровень мастерства. Сначала научился стричь левой рукой, а потом и двумя одновременно, передает ТСН.

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