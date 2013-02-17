60 человек пришли на московский митинг в поддержку жильцов общежитий

//Общество

17 февраля 2013, 16:18 [«Аргументы Недели. Москва», Елизавета Кофанова, Москва ]

Фото Е.Кофановой

В Москве прошёл митинг в поддержку жильцов общежитий и их защитников. Согласованная с властями акция началась в 14:00 на площади Краснопресненской заставы. Митингующие выступали против нарушения прав на жильё жителей московских общежитий, а также требовали прекращения уголовного дела против защитников жителей общежития в Большом Саввинском переулке.

Митинг проходит под лозунгами «Свободу защитникам общежитий», «Жильё - не привилегия», «Нет рейдерским захватом общежитий». Всего на площади собралось около 60 человек. Среди участников акции было много коммунистов, представителей Революционной рабочей партии и Левого фронта.

Напомним, что ООО "Московский Шёлк" пытается выселить общежития этого предприятия бывших работников с семьями. Делается это через регулярное нарушение прав жильцов и создания невыносимых условий проживания для них. В середине января нанятое частное охранное предприятие заблокировало жильцов в общежитии. Активисты различных общественных организаций попытались пройти к заблокированным жителям и были задержаны полицией. Двое из активистов, Грачья Погосов и Игорь Полозенко, обвинялись в нападении на охранников, сейчас они находятся под домашним арестом.