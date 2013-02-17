Пучков: При ЧС пострадавший не должен искать помощи, спасатели придут и помогут

//Общество

17 февраля 2013, 15:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

В Челябинской области в воскресенье бурными темпами продолжается ликвидация последствий падения метеорита в пятницу. С утра уже застеклили 116 жилых домов, 20 лечебных учреждений, 118 образовательных учреждений, 1 объекта социальной защиты.

Это плюс к тому, что ранее провели застекление более тысячи домов и 34 лечебных учреждений.

"Проведена инструментальная оценка комплексом «Стрела-П» технического состояния ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» г. Челябинска. К работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 24127 человек и 4327 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18787 человек и 3563 единицы техники, - сообщает НЦУКС МЧС России воскресенье днем.

Накануне на заседании правкомиссии в Челябинском регионе глава МЧС Владимир Пучков делал упор на том, что "Люди должны знать четкий график прибытия аварийных бригад, а также о решениях, которые принимаются на местах".

"Нам всем необходимо организовать свою работу так, чтобы не пострадавший искал помощи, а мы приходили и помогали", - подчеркнул министр.