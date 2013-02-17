Чиновники Центра госязыка хотят заставить говорить по-латышски

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17 февраля 2013, 14:24 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.grani.lv

Есть в Латвии такая организация - Центр государственного языка. Чиновники Центра проверяют соблюдения нормативно-правовых актов в сфере государственного языка и наказывают нарушителей штрафами. Минимальный размер штрафа составляет 25 лат (1,4 тыс.руб.), максимальный — 200 (11,5 тыс.руб.). Нарушителей они ищут сами и с помощью законопослушных граждан.В прошлом году было проведено 5 590 проверок.

По данным Центра, в прошлом году количество языковых нарушений увеличилось - за что был оштрафован 1051 человек. На 50% увеличилось число жалоб от латышей на несанкционированное применение русского языка в сфере обслуживания, размещения публичной информации, маркировки импортируемых товаров, информирует Центр государственного языка Латвии .

Штрафы были наложены за употребление латышского языка в объеме, недостаточном для исполнения профессиональных обязанностей; за отсутствие маркировки товаров и инструкций на госязыке; за неиспользование госязыка в надписях, на вывесках и объявлениях. В числе оштрафованных – даже российский Дед Мороз, приглашенный в Резекне. За проведение новогоднего праздника на русском языке был выписан штраф в 40 латов (2,3 тыс. руб.) Центру русской культуры.

Директор Центра госязыка Марис Балтиньш убежден, что в Латвии необходимо применять принудительные механизмы, которые бы вынуждали людей говорить по-латышски. В программе латвийского ТВ «900 секунд» чиновник сказал, что многие, зная латышский, не говорят на нем, и эту ситуацию надо менять.

Однако с предложением своих коллег оставить государственное финансирование образования исключительно на латышском языке г-н Балтиньш не согласен. Руководитель Центра госязыка считает, что надо считаться с тем, что вузам приходится приглашать не знающих латышского языка лекторов из других стран.

Сегодня исполнился год после прошедшего в Латвии референдума о статусе русского языка как второго государственного. 18 февраля 2012 года против изменения статуса русского языка проголосовали 74,8% граждан, пришедших на референдум. Напомним, что в Латвии права голоса не имеют более 300 тысяч человек из немногим более 2-х млн. жителей страны. Это так называемые «неграждане» в большинстве – русскоязычные.