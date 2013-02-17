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17 февраля 2013, 14:03 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Кадр НТВ.

В Приморье проводятся рейд "Территория безопасности", призванный оградить подростков от наркотиков, одна из участниц которого - бельгийская овчарка по кличке Мисс. Масштабная проверка вызвана шокирующей статистикой - только в прошлом году были ликвидировали 5 точек сбыта наркотиков неподалеку от учебных заведений.

Об этом в воскресенье сообщает НТВ. Четвероногая сыщица усердно обыскивает буквально каждый угол в школах и вузах на предмет наличия запрещенных препаратов. Пока, к счастью, "склады" не обнаружены.





