На экс-советника губернатора Мурманской области заведено новое дело

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17 февраля 2013, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина о мошенничестве еще на 430 миллионов рублей, сообщается на сайте УМВД России по Мурманской области.



«В течение 2008 года группой лиц по предварительному сговору, с использованием подконтрольной коммерческой организации, фактически не осуществляющей предпринимательскую деятельность, а служащей лишь для осуществления денежных транзакций между аффилиированными организациями, в мурманском филиале ОАО «Сбербанк России» получены кредитные денежные средства в размере не менее 430 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Шубину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). По предварительной версии, Шубин выстроил структуру, состоявшую из более чем сотни организаций. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 160 составляет 10 лет лишения свободы. Шубина было решено арестовать, так как он имеет гражданство Швеции и, по мнению правоохранительных органов, может покинуть страну.

Вместе с Шубиным задержан его племянник Александр Хазов, который также проходит обвиняемым по этому делу.



