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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дебошир рейса "Москва-Хургада" объявлен в розыск

17 февраля 2013, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дебошир с рейса "Москва-Хургада" Сергей Кабалов объявлен в федеральный розыск, сообщил представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.


Известно, что в Саратове Сергей Кабалов владеет ресторанным, торговым и транспортным бизнесом. Местонахождение Кабалова до сих пор неизвестно.
Как ранее сообщали «АН», в отношении саратовского предпринимателя, устроившего дебош на борту самолета "Москва - Хургада", возбуждено еще одно уголовное дело, о попытке угона воздушного судна.

НС

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