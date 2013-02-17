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17 февраля 2013, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дебошир с рейса "Москва-Хургада" Сергей Кабалов объявлен в федеральный розыск, сообщил представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.



Известно, что в Саратове Сергей Кабалов владеет ресторанным, торговым и транспортным бизнесом. Местонахождение Кабалова до сих пор неизвестно.

Как ранее сообщали «АН», в отношении саратовского предпринимателя, устроившего дебош на борту самолета "Москва - Хургада", возбуждено еще одно уголовное дело, о попытке угона воздушного судна.



