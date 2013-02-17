В Приэльбрусье и в горах Кабардино-Балкарии - лавинная опасность

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17 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.07.mchs.gov.ru

На Северном Кавказе сохраняется лавинная опасность в гористой местности. Кабардино-Балкарский главк МЧС России рекомендует населению и гостям, воздержаться от выхода в горы в этот период.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением в горных и предгорных районах: автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач; травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин.

ГУ МЧС по КБР напоминает, что в случае происшествия с мобильного телефона в экстренную службу можно дозвониться по номеру "112". А телефон горячей линии республиканского главка - 8 (8662) 39-99-99.