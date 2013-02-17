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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На дорогах Москвы за водителями будут следить вдвое больше камер

17 февраля 2013, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Количество камер фото- и видеофиксации в столице увеличится до 1200, то есть в два раза, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Все магистрали города будут полностью покрыты этой системой.

 «На сегодняшний день у нас порядка 600 работающих камер. До конца года будет 1200. Больше не будет, потому что больше и не нужно», — заявил Ликсутов.
Также он отметил, что за 2013 год планируется развить систему интеллектуального видеонаблюдения в московском метро. Во сколько раз увеличатся поступления в городскую казну от их работы, чиновник не сообщил.

Ранее «АН» сообщали: через полгода дневной трафик грузовиков на МКАД сократится на треть, уверен заммэра столицы Максим Ликсутов.

НС

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