Заммэра столицы уверен: число фур на МКАДе уменьшится на треть

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
17 февраля 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Через полгода дневной трафик грузовиков на МКАД сократится на треть, уверен заммэра столицы Максим Ликсутов. Правительство Московской области сможет самостоятельно выдавать для своих предприятий пропуска на проезд фур.
Подмосковью выдана квота на 12 тысяч грузовиков, а контролировать их проезд по территории столицы будет не ГИБДД, а система фото- и видеофиксации, сообщают vesti.ru. Система почти готова к использованию, сейчас она проходит последние испытания.
Ликсутов отметил, что для транзитного проезда в дневное время также можно получить пропуск.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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