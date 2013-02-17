Запрет на шум и новые размеры штрафов за нарушение тишины вступили в силу

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17 февраля 2013, 10:37 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Согласно поправкам, вводятся штрафы за нарушение покоя жителей многоквартирных домов до 12 часов утра выходных и праздничных дней, а ловить «зайцев» в автобусах вновь будут ревизоры, пишет Фонтанка.ру.

До сих пор запрет на проведение шумных работ и иных действий (крик, игра на инструментах и пр.) касался только ночного времени – периода с 23 часов до 6 утра. В частности, нарушение покоя и тишины с использованием телевизора, иных звуковоспроизводящих устройств каралось штрафом до пяти тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч – для «шумных» компаний. Проводящее по ночам ремонтные работы предприятие могло быть наказано уже на полмиллиона рублей и т.д.

Внесенные поправки вводят ответственность за действия, «нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 7.00 до 12.00 часов». Штраф за такие поступки составит до трех тысяч для граждан и до 15 тысяч – для юридических лиц. В то же время уточняется, что нарушением не признаются проводимые в утренние часы неотложные работы (в том числе погрузка и вывоз снега, направленные на ликвидацию аварий и т.д.). Кроме того, впервые уличенный в нарушении тишины в ночные или утренние часы гражданин или компания может отделаться предупреждением (официальным письменным порицанием).

Уточняются и другие нормы городского административного кодекса. В частности, выявлять безбилетных пассажиров и иных нарушителей правил пользования наземным пассажирским транспортом теперь вправе контролеры-ревизоры – сотрудники соответствующих компаний. Но они будут уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях – принятие решения о привлечении «зайца» или иного пассажира к ответственности остается в компетенции должностных лиц комитета по транспорту. Кроме того, правонарушения в области благоустройства отныне могут фиксироваться с помощью средств фото- и киносъемки или видеозаписи, в том числе работающими в автоматическом режиме.

Они позволят выявить установку «столбиков», барьеров или иных средств ограждения территории под стоянки и парковки, загрязнение территории, свалки мусора, размещение «автохлама» и даже «непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами». Однако если решение по административному правонарушению принимается на основе исключительно фото- и видеоматериалов, то на уличенного в проступке гражданина, организацию или должностное лицо может быть наложен только минимальный установленный за соответствующее деяние штраф.