Авиакомпания «Трансаэро» отменила вылет самолета из Гаваны на Петербург

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17 февраля 2013, 10:28 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Компания «Трансаэро» отменила вылет из кубинского аэропорта «Варадеро» в Петербург, который был запланирован на 13.30 по местному времени (22.30 МСК). Как «БалтИнфо» сообщили в справочной аэропорта «Пулково», известно, что рейс задержан.

О причинах задержки информации нет. Как сообщают родственники пассажиров, которые должны были прибыть этим рейсом, последние сообщают, что неофициально им объяснили, что причина отмены рейса - в неисправности самолета. В авиакомпании уже подтвердили, что всех пассажиров разместят в гостинице до прибытия другого самолета, который должен вылететь на Кубу из Москвы. Тем не менее о причинах задержки рейса никаких подробностей сообщить не смогли.