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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Михаил Прохоров выдвинет Ройзмана кандидатом в мэры

17 февраля 2013, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Партия "Гражданская платформа" Михаила Прохорова выдвинет главу фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост мэра Екатеринбурга или в руководители гордумы.

По сведениям журнала «Профиль», вопрос о том, на какую именно должность выдвинут Ройзмана, будет решаться весной. В партии объясняют такой выбор рейтингом Ройзмана, который, по данным "Гражданской платформы", является самым высоким среди рейтингов региональных политиков области. Вопрос о размере финансирования предвыборной кампании Ройзмана в "Гражданской платформе" еще не решен.

НС

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