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17 февраля 2013, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Светская львица Ксения Собчак и ее бывший возлюбленный Илья Яшин встретились впервые после того, как скандально известная телеведущая вышла замуж за известного актера Максима Виторгана.



Они встретились на очередном заседании членов координационного совета оппозиции, участниками которого и являются Илья и Ксения. Им пришлось сидеть за одним столом, но они упорно старались не встречаться друг с другом взглядом. Более того, Собчак постаралась как можно скорее покинуть политическое мероприятие. Илья Яшин остался там до конца.



После расставания с Ильей Ксюша, как известно, вскоре вышла замуж за известного актера. Яшин, говорят, закрутил роман с актрисой из Санкт-Петербурга.



