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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Ксения Собчак встретилась с "бывшим" впервые после свадьбы

17 февраля 2013, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Светская львица Ксения Собчак и ее бывший возлюбленный Илья Яшин встретились впервые после того, как скандально известная телеведущая вышла замуж за известного актера Максима Виторгана.
 
Они встретились на очередном заседании членов координационного совета оппозиции, участниками которого и являются Илья и Ксения. Им пришлось сидеть за одним столом, но они упорно старались не встречаться друг с другом взглядом. Более того, Собчак постаралась  как можно скорее покинуть политическое мероприятие.  Илья Яшин  остался там до конца.
 
После расставания с Ильей Ксюша, как известно, вскоре вышла замуж за известного актера. Яшин, говорят, закрутил роман с актрисой из Санкт-Петербурга.

НС

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