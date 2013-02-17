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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Списки участников выборов предложено размещать в интернете

17 февраля 2013, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта, который предполагает размещение списков участников выборов в интернете.

Ранее списки размещались в государственных изданиях, сообщается на сайте правительства.
«Документом предлагается внести изменение в статью 35 указанного Федерального закона, предоставив возможность уполномоченным органам размещать списки избирательных объединений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без их обязательного опубликования в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях», — говорится в сообщении.


Отмечается, что принятие законопроекта позволит сократить расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов регионального и муниципального уровня.
 

НС

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