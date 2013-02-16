Закон о штрафах за мат в СМИ не понравился заместителю министра связи

//самое читаемое на ан
2
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
16 февраля 2013, 22:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Замглавы Минсвязи РФ Алексей Волин усомнился в необходимости введения штрафов за нецензурную брань в СМИ. Он подчеркнул, что Уголовный кодекс уже содержит статью о наказании за публичную ругань.
А новые правила (их Дума одобрила в первом чтении в январе), по мнению Волина, очень сырые и расплывчатые, сказал Волин в эфире "Эха Москвы" в субботу.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области