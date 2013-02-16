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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Закон о штрафах за мат в СМИ не понравился заместителю министра связи

16 февраля 2013, 22:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото сайта echo.msk.ru
Фото сайта echo.msk.ru

Замглавы Минсвязи РФ Алексей Волин усомнился в необходимости введения штрафов за нецензурную брань в СМИ. Он подчеркнул, что Уголовный кодекс уже содержит статью о наказании за публичную ругань.

А новые правила (их Дума одобрила в первом чтении в январе), по мнению Волина, очень сырые и расплывчатые, сказал Волин в эфире "Эха Москвы" в субботу.

ЛБ