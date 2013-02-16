На Западе Москвы появится новый транспортно-пересадочный узел

//Общество

16 февраля 2013, 22:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта press-stroy.ru

На Западе российской столицы появится новый транспортно-пересадочный узел. Его строительство городские власти планируют на Аминьевском шоссе. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



Узел станет одним из важнейших в транспортной схеме этой части города, отметил Хуснуллин. Он объединит метрополитен, железнодорожный и наземный транспорт.