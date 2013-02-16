Оформить «детские» деньги жители Москвы теперь могут дистанционно

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16 февраля 2013, 22:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mos.ru

На московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru) заработал сервис, позволяющий московским семьям с детьми оформить положенные им выплаты и компенсации от государства полностью онлайн — от формирования заявки до поступления средств на счёт.

Родителям не придётся самостоятельно собирать справки и лично обращаться в учреждения социальной защиты - все необходимые данные вводятся на портале и проверяются чиновниками через систему межведомственного электронного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы. Если семье положено сразу несколько льгот, повторно заполнять анкету не нужно, универсальная форма позволяет указать любой из 18 видов выплат.

Следить за этапами рассмотрения заявки можно через личный кабинет. Воспользоваться новой услугой сможет любой из 628 тыс. пользователей, зарегистрированных на московском портале государственных услуг.

Нововведение, в частности, коснётся женщин, вставших на учёт в женской консультации до 20-й недели беременности, семей с новорождёнными детьми, одиноких родителей, многодетных и малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

После подтверждения заявки деньги перечисляются на счёт, указанный при заполнении анкеты. Выплаты также можно получить почтовым переводом.

Возможность оформить выплаты лично сохраняется.