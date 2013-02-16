В новый состав Архитектурного совета Москвы вошло 15 экспертов

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16 февраля 2013, 21:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mos.ru

В состав Архитектурного совета Москвы вошло 15 специалистов: практикующие архитекторы, специалисты по культурному наследию, а также берлинский эксперт. Главный архитектор города Сергей Кузнецов отметил, что состав совета может быть расширен до 21 человека.

По его словам, членами совета стали эксперты, которых наиболее часто рекомендовали специалисты проектных объединений, и представители общественных организаций, передает пресс-служба правительства Москвы.

Положение об архитектурном совете, который будет постоянно действующим органом при Москомархитектуре в целях создания в городе благоприятных условий для жизни человека и устойчивого развития Москвы, С. Собянин утвердил в январе.

Основными задачами архитектурного совета станут профессиональная оценка градостроительных и архитектурных проектов и научно-исследовательских работ в сфере архитектуры и градостроительства и анализ действующих и вновь разрабатываемых нормативов в сфере градостроительства.

Совет будет рекомендовать рассмотренные документы к утверждению либо предлагать порядок их корректировки.

Решения, принимаемые членами совета путём голосования, должны обеспечивать сохранение исторического и природного своеобразия территории столицы, особенностей планировочной структуры Москвы, архитектурного облика города и городской среды.

На заседаниях совета предлагается рассматривать документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории, территориальные и отраслевые схемы, а также архитектурные решения объектов, расположенных в исторической части города, на магистралях и площадях общегородского значения, высотных зданиях и сооружениях и на иных уникальных объектах.