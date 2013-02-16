В Париже митинговали против осквернения памятника Русскому корпусу

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16 февраля 2013, 20:46 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

В Париже на площади Канады, на котором разместился памятник Русскому экспедиционному корпусу, защищавшему Францию во время первой мировой войны, в субботу состоялся митинг протеста против акта вандализма, имевшего место неделю назад.

8 февраля памятник погибшим русским солдатам и офицерам был раскрашен в цвета Poussy Riot, а на голову статуи офицера надета балаклава. Внизу приписка - «Liberté Poussy Riot».

На митинг, организованный Ассоциацией «Коллектив Франция-Россия» собралось около 20 человек. При том, что во Франции проживает около 200000 русских и половина их них в Париже.

Причем из русскоговорящих на митинге присутствовали, пожалуй, только представители Посольства России во Франции, если не считать коллеги из агентства РИА.

Будучи уверенным в ответе, корреспондент «АН-онлайн» обратился к организатору митинга Президенту Ассоциации «Коллектив Франция-Россия» Андре Шанклю: «Вы не разочарованы?»

«Нет, - ответ оказался не тем, каким предполагался. -Даже если бы пришло 3 человека мы были бы не разочарованы. Главное, что мы здесь».

Впрочем, как бы ни пытались организаторы себя подбадривать, подобная реакция со стороны русских во Франции стала для многих «холодным душем».

Хотя о чем можно говорить, если даже представители первой волны эмиграции нашли причины в первые же часы после обнаружения акта вандализма до десятка объяснений, почему не нужно реагировать на осквернение памяти первого русского корпуса.

Глядя на грустную картину напрашивался лишь один вопрос: А осталось ли еще что-либо, на что большинство так называемых соотечественников во Франции способны были отреагировать? Если не считать, конечно, дележки бюджета и приглашений на коктейль.