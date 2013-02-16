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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

"Небесные пришельцы", кроме Урала, заглянули на Кубу и в США. ВИДЕО

16 февраля 2013, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Гу МЧС по Челябинской области.
Фото Гу МЧС по Челябинской области.

Накануне вскоре после падения метеорита в окрестностях Челябинска на Землю упали еще два небесных тела.  Одно из них заснял американский водитель в Калифорнии. Второй огненный шар пролетел над Кубой и взорвался в воздухе.

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ЛБ

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