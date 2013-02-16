"Небесные пришельцы", кроме Урала, заглянули на Кубу и в США. ВИДЕО

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16 февраля 2013, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Гу МЧС по Челябинской области.

Накануне вскоре после падения метеорита в окрестностях Челябинска на Землю упали еще два небесных тела. Одно из них заснял американский водитель в Калифорнии. Второй огненный шар пролетел над Кубой и взорвался в воздухе.

Жертв и разрушений нет, от взрыва дрожали стены домов и стекла в окнах, передает телеканал "Россия 24".

"АН" писали, что сегодня на Южном Урале идет ликвидация последствий космического ЧП.