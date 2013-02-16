ОМОНовцы задержали соратников Удальцова

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16 февраля 2013, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Поздравление с днем рождения координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова закончилось для его соратников в субботу в отделениях полиции. Сотрудники ОМОНа задержали 16 активистов движения, которые пришли поздравить с днем рождения Удальцова.

Напомним, на прошлой неделе оппозиционер был переведен под домашний арест. Блогеры сообщили, что 6 человек были отправлены в ОВД "Нагатинский затон", а еще 10 – в ОВД "Коломенское". активистка "Левого фронта" и Межрегионального объединения коммунистов Кристина Краснова сообщила, что "по одному цепляли и утаскивали в автозак, некоторых уносили на руках", передает РБК.

По словам Красновой, полицейские даже хотели задержать мужчину, который жил в этом же доме, но не имел к оппозиции никакого отношения. Но разобрались, отпустили.

Оппозиционеров с красными ленточками и открытками собралось человек 50. Среди известных оппозиционеров к дому Удальцова пришел и Борис Немцов.

В вину задержанным поставили тот факт, что акция под окнами дома оппозиционера не была согласована.

"Отличились" и противники Удальцова, написавшие на его входной двери "СИЗО".

Сергей Удальцов подозревается в организации массовых беспорядков во время митинга на Болотной площади в мае 2012 года. Перевести его под домашний арест решил суд по настоянию Генеральной прокуратуры, которая была недовольна поведением оппозиционера.