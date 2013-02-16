В Москве сносить старые пятиэтажки будут за счет бюджета

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16 февраля 2013, 20:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ВГТРК.

Власти Москвы планируют сносить пятиэтажные "хрущёбы" в рамках 18 инвестконтрактов за счет бюджета города. Об этом рассказал в ходе субботнего объезда заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что из 23 инвестконтрактов городу удалось продлить с инвесторами только пять.

"Мы не очень хотели этим заниматься. Хотели, чтобы инвесторы свои обязательства выполнили, но видим, что без вмешательства города выполнить их будет очень сложно", - сказал Хуснуллин, передает пресс-служба правительства Москвы.





Заммэра напомнил, что на сегодняшний день в Москве осталось снести 351 дом, при этом, за счет средств бюджета города планируется снести 216 домов, а по инвестиционным контрактам - 135.

По словам Хуснуллина, основной объем программы сноса пятиэтажек будет закончен в 2015, однако отдельные объекты смогут перейти в план на 2016 год.